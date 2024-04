Cobra gigante aparece no muro de residência e surpreende moradores; veja

Espécie é a maior do Brasil e está no ranking entre as maiores do planeta

Gabriella Licia - 10 de abril de 2024

Sucuri tem quase cinco metros de comprimento. (Foto: Reprodução/Captura de vídeo)

Imagine só: estar em casa, olhar para o muro e perceber a presença da maior espécie de cobra do Brasil e uma das maiores do mundo passeando tranquilamente pelo local? Parece até uma cena de filme de terror, mas o fato aconteceu com uma família e foi registrado.

Apesar da descrição assustadora, a serpente de quase cinco metros tratava-se de uma sucuri. A espécie não possui peçonha, tampouco causa riscos para os seres humanos, mesmo sendo apelidada de ‘anaconda’.

Na ocasião, um morador filmou o exato momento do encontro com a cobra enorme. O réptil estava imóvel, por cima do muro, analisando pacificamente o movimento de uma rua em Bonsucesso, em Várzea Grande (MT).

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para resgatar a serpente e devolver para a natureza em segurança. Na região, é comum o aparecimento de cobras em épocas de chuvas, principalmente por ser próxima de rios.

Vale a pena ressaltar que, mesmo estando no pódio entre as maiores cobras do planeta, a sucuri não apresenta periculosidade, tendo em vista que a espécie prefere mamíferos menores, aves, répteis e peixes.