Jovem viraliza com estratégia para pagar hospedagem mais barata no RJ

Após compartilhar dica inédita, procura foi intensa e local esgotou em pouco tempo

Gabriella Licia - 10 de abril de 2024

Juam Gomiezzy viralizou com a dica. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

Um jovem especialista em guia de turismo decidiu inovar com algumas dicas para quem desejar viajar para o Rio de Janeiro (RJ) para curtir o festival Rock in Rio, que acontecerá a partir do dia 13 de setembro.

Por ser o maior festival do país e lotar a cidade durante todo o período do mês, Juam Gomiezzy decidiu apresentar no perfil do TikTok uma alternativa rentável, acessível e mais prática que hotéis, hostels e casas de temporadas.

Segundo o profissional de turismo, a melhor opção seria hospedar-se no Motel Caravellas, situado em Jardim Sulacap, na Zona Oeste da capital. Isso porque o local, apesar de ser um motel, estaria com preços mais em contas e localizado estrategicamente próximo do Parque Olímpico, onde ocorre o evento.

Além dos preços do estabelecimento serem bem mais baixos, o motel oferece vários benefícios, como ar-condicionado, TV, frigobar, e até itens de maior luxo nas suítes mais sofisticadas, como hidromassagem e sauna.

Com a repercussão do vídeo, o espaço teve uma procura inacreditável. Assim, todas as suítes foram locadas durante todo o período de eventos com antecedência.

Além disso, Juam ganhou mais de 90 mil seguidores após divulgar a dica de ouro. Olha só!