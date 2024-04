Final de semana em Goiás será agitado por Péricles, Emicida, Oswaldo Montenegro e vários outros artistas

Isabella Valverde - 11 de abril de 2024

Oswaldo Montenegro, Emicida e Péricles são atrações confirmadas em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Muita música e comédia. Assim promete ser o final de semana em Goiás, para agitar a galera e acabar de vez com todo o cansaço acumulado dos longos dias de trabalho.

Uma coisa é certa, o que não vai faltar é programação para curtir, agradando a todos os gostos. Por isso, o Agenda Portal 6 selecionou as melhores atrações para que os goianos possam escolher as preferidas.

Pagodinho, rap nacional e música popular brasileira, o famoso MPB. Esse é apenas um spoiler com as principais atrações para o final de semana em Goiânia.

Para começar, a sexta-feira (12) será especial ao som de Péricles. O cantor, juntamente com os grupos Sem Migué e Som de Faculdade, vai se apresentar na Arena Multiplace, a partir das 19h. Os interessados podem garantir os ingressos por meio do site Bilheteria Digital.

Ainda em Goiânia, será possível escolher a atração preferida para o rolê de sábado (13). Isso porque Oswaldo Montenegro vai encantar o público do Teatro Rio Vermelho, com a celebração dos 50 anos de carreira, enquanto Emicida vai agitar a galera com a turnê “AmarElo A gira Final”, que será apresentada na Arena Multiplace.

Os ingressos para o show do Oswaldo Montenegro podem ser comprados através do site Bilheteria Digital. Por outro lado, as entradas para Emicida estão disponíveis para venda na plataforma Ticket Master.

Saindo um pouco da capital, é possível garantir boas gargalhadas em Rio Verde, com apresentação do humorista Matheus Ceará. O stand-up “Nome Sujo na Praça” será realizado no Rio Verde Comedy Club, sendo possível garantir a participação pelo Sympla.

Por fim, mas não por isso menos importante, Jacques Vanier é atração confirmada nesta sexta-feira, em um evento gratuito que será realizado no Centro de Convenções de Anápolis. Para além do humorista, também subirão ao palco artistas como Maduli, Sid Peão, Seu Geraldo, Thalia e Thaleia.

Os interessados deverão levar 1 kg de alimento não perecível, podendo garantir a entrada por meio do site Ingresso Digital.

