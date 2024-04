Mulheres já podem se inscrever em programa de moradias populares em Goiânia

Candidatas precisam apresentar boletim de ocorrência para cadastro e parcelas de imóveis não ultrapassam os R$ 300

Thiago Alonso - 11 de abril de 2024

Edital contempla mulheres em situação de violência doméstica. (Foto: Divulgação)

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) divulgou um novo edital do programa Pra Ter Onde Morar, em parceria com a Crédito Parceria, dessa vez, destinado a mulheres vítimas de violência doméstica.

As selecionadas vão garantir benefícios exclusivos durante o financiamento da residência própria, com parcelas custando por volta de R$ 300.

O projeto oferece imóveis no Residencial Iris Rezende III, que será construído no Conjunto Vera Cruz, região Oeste de Goiânia.

Para se inscrever, as candidatas devem apresentar boletim de ocorrência das situações de violência expedido por uma delegacia de polícia.

Também é necessário levar a sentença condenatória da ação penal contra o agressor, emitida pelo Poder Judiciário. Por fim, um Assistente Social deve elaborar um relatório para a conclusão do processo.

Além disso, é necessário cumprir alguns requisitos básicos do programa, como ser brasileiro nato ou naturalizado; maior de 18 anos ou emancipado; não ter sido beneficiado com moradia em outro programa habitacional com recursos oriundos do Governo Federal, Estadual ou Municipal; e residir no município de Goiânia há pelo menos três anos.

As inscrições serão realizadas até o dia 22 de abril, por meio do site oficial da Agehab.

Mais informações podem ser acessadas pelo endereço eletrônica da pasta ou presencialmente, na Rua VC-21-A. esquina com a Rua VC-21-B, Bloco 118/131, Conjunto Vera Cruz. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta, já aos sábados, das 08h às 15h.