Jovem é morto a facadas após discussão no meio da rua

Policial à paisana estava no local e perseguiu o suspeito

Thiago Alonso - 09 de julho de 2024

Briga foi registrada por câmeras de segurança da região. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança de um estabelecimento em Bonfinópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, registraram o momento em que um jovem, de 22 anos, é morto após uma discussão no meio da rua, na tarde desta terça-feira (09).

No registro, é possível ver o suposto autor, de 28 anos, que aparece segurando uma faca, sendo surpreendido pela vítima, que corre na direção dele segurando um objeto, aparentemente para arremessar.

No entanto, ao tentar se desvencilhar, o suspeito defere uma facada na altura do peito do jovem, que cai no chão logo depois.

O que ele não sabia é que no local havia um policial à paisana, o qual, logo após o crime, começa a persegui-lo e o captura, mantendo-o sob custódia até a chegada da Polícia Militar (PM) ao local.

Após ser encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil (PC), o suspeito afirmou ter cometido o assassinato em legítima defesa, tese negada pelos agentes, visto que ele teria desferido o golpe intencionalmente contra o jovem.

Logo, o suposto autor foi preso em flagrante pelo crime de homicídio.

A vítima, por sua vez, não resistiu à facada e faleceu ainda no meio da rua.