Não tem jeito, na hora de digitar uma delas ou mesmo escrever, alguns brasileiros acabam se confundindo e cometendo erros terríveis na grafia

Magno Oliver - 12 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube)

Realmente temos que admitir: as palavras possuem bastante força e influência sobre as nossas falas e, principalmente, escritas no cotidiano.

Assim, na jornada pela correta escrita das palavras, alguns obstáculos ortográficos e fonéticos desafiam até mesmo os mais experientes escritores.

Dessa forma, um exemplo clássico são as escritas com “Ç” ou “SS”. Você sabe como diferenciá-las?

Pensando nisso, confira a listinha que preparamos para você entender melhor isso.

6 palavras que só quem é inteligente sabe se são escritas com “Ç” ou “SS”

1. “Exceção”

Como você escreve essa palavra? Assim, a escrita correta, de acordo com a norma culta da língua portuguesa é com “Ç”. “Excessão” está grafada errado. O termo exceção é uma situação ou caso que não segue a regra geral. Usa-se “Ç”.

2. “Cansaço”

Você sente até um cansaço quando tem que pensar na escrita certinha dessa palavra? Pois saiba que a forma correta é com a “Ç”. “Cansasso” não existe na nossa língua. Cansaço é o estado de fadiga ou esgotamento. Usa-se “C”.

3. “Impressão”

Essa tem um sentido ambíguo, mas vamos te ajudar. Assim, a grafia correta é com o “SS” mesmo. “Impreção” está longe de existir na nossa gramática. Já impressão pode se referir à marca, trabalho realizado por um objeto ou à sensação causada por algo ou alguma pessoa.

4. “Excesso”

Não cometa excessos ao escrever esse termo. Assim, escreve-se com “SS” a palavra. “Exceço” está incorreto. Excesso significa uma quantidade maior do que o necessário ou permitido.

5. “Ascenção”

Tem a ver com crescimento. A escrita pode confundir mesmo. Usa-se “Ç” para grafar. “Ascenssão” está errado. Ascenção é a qualidade ou estado do que está em ascendência, movendo-se para cima, elevando-se.

6. “Embaçado”

Por fim, não embace os pensamentos e veja que se escreve-se essa com “Ç”. “Embassado” fica errado. Algo embaçado significa que está com a sua clareza diminuída, pode ser uma imagem que não está nítida.

