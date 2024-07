6 costumes estrangeiros que os brasileiros jamais adotariam

Cada cultura tem suas particularidades, mas esses hábitos não fazem sentido no contexto cultural do Brasil

Pedro Ribeiro - 15 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Mike González)

O Brasil é famoso pela sua diversidade cultural e pela maneira como abraça novas culturas.

No entanto, alguns costumes e tradições estrangeiros podem parecer bem estranhos e improváveis de serem incorporados ao nosso dia a dia.

6 costumes estrangeiros que os brasileiros jamais adotariam

1. Assoar o nariz em público

Para começar a lista, de cara um dos costumes estrangeiros mais estranhos para os brasileiros.

O hábito de assoar o nariz em público é muito comum na França.

Andando nas ruas, no metrô, no mercado ou na biblioteca, se você passar uns dias por lá, com certeza vai se deparar com essa cena.

2. Beber vodka

Que a vodka é a bebida oficial da Rússia, você já deve saber.

No entanto, para os russos existem diversas tradições e uma maneira certa de consumir essa bebida.

Uma das mais tradicionais é jamais misturar a vodka com outra bebida.

Além disso, um convidado deve beber tudo de uma vez, e não de gole em gole ou em ‘shots’, como é normal no Brasil.

Na Rússia, é considerado falta de educação voltar de um brinde com o copo cheio.

3. Andar descalço pelas ruas

Se você for para Austrália, com certeza vai se deparar com esse tipo de hábito: andar descalço.

Esse é um dos costumes estrangeiros mais intrigantes para muitos brasileiros.

Os australianos amam andar sem nada nos pés. É muito normal vê-los andando sem sapatos por lugares públicos como shoppings e supermercados.

4. Não comer com garfo

Aqui no Brasil uma boa refeição normalmente é feita utilizando talheres como garfo e faca.

Porém, se você for na Tailândia, as coisas serão diferentes.

No país asiático, a faca na mesa é proibida. Nos pratos, os pedaços são servidos cortados para que a pessoa não precise usar uma faca. Para eles se trata de um utensílio agressivo.

O correto por lá é comer de garfo e colher. Porém, se você levar a comida até a boca com o garfo, será mal visto.

O jeito certo é usar o garfo apenas para colocar a comida na colher.

5. Homens de mãos dadas

É incrível como os costumes podem variar de país para país, não é mesmo?

Na Arábia Saudita, por exemplo, homens e mulheres não namoram na rua. É terminantemente proibido.

Casais não andam abraçados, nem de mãos dadas. Quem anda assim são os homens. Quando são amigos, não têm vergonha de demonstrar carinho.

Pode até parecer irônico e curioso observar essa demonstração de afeto, visto que, esse é um país que criminaliza e pune com a morte pessoas LGBTQIA+. Lá é um dos 72 países do mundo onde é considerado perigoso ser gay.

6. Silêncio

Talvez um dos costumes estrangeiros mais difíceis para os brasileiros se adaptarem.

Normalmente, as pessoas do Brasil costumam falar alto, rir e deixar o som nas alturas.

No entanto, os japoneses valorizam o silêncio e a tranquilidade.

Em espaços públicos, eles esperam que as pessoas fiquem em silêncio ou evitem fazer barulho demais. Para eles, isso é um sinal de respeito pelos outros e favorece para deixar o ambiente mais harmonioso.

