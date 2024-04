Caiado confirma Eerizânia Freitas pré-candidata a prefeita de Anápolis

Ex-secretária se filiou ao partido do governador para disputar contra Antônio Gomide e Márcio Corrêa

Denilson Boaventura - 12 de abril de 2024

Eerizânia Freitas, pré-candidata a prefeita de Anápolis. (Foto: Reprodução)

O governador Ronaldo Caiado (UB) confirmou nesta sexta-feira (12) Eerizânia Freitas (UB) como pré-candidata a prefeita de Anápolis.

Após a aposta de Roberto Naves (Republicanos) no vice Márcio Cândido (UB) não dar certo, o prefeito filiou a secretária à legenda do governador para entrar na disputa.

“Ela terá todo apoio do partido e, como tal, terá todo nosso apoio para demonstrar suas condições de poder gerir a cidade”, declarou Caiado, no lançamento do DAIA 5.0.

Eerizânia Freitas, que representa a continuidade da gestão Roberto, quer ser a terceira via entre a polarização Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL).

*Colaborou Denilson Boaventura