Detonautas faz show gratuito em Goiânia neste sábado (13)

Banda apresenta a turnê "Elétrico", que comemora os 20 anos de carreira do grupo

Thiago Alonso - 12 de abril de 2024

Banda de rock Detonautas se apresenta em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os fãs do rock nacional vão ter um sábado (13) animado em Goiânia, com um show da banda Detonautas, na Vila Itatiaia, região Norte da capital.

O evento, que tem entrada gratuita, será realizado às 19h, na praça da pista de skate e faz parte da turnê “Elétrico”, que comemora 20 anos de carreira do grupo.

Dentre os maiores sucessos da banda, estão hits como “Quando o Sol Se For”, “Olhos Certos”, “Você Me Faz Tão Bem” e “Outro Lugar”.

Além da apresentação, a partir das 08h, acontece no local, o “Goiânia Esporte Show ‘, que conta com uma programação diversa até a noite, enquanto intercala competições esportivas durante o dia.

O público poderá acompanhar esportes como judô, karatê, Muay Thai, ciclismo e skate. Dentre as modalidades, atletas podem se inscrever gratuitamente e concorrer a prêmios no local do evento.