Últimos dias para se pagar o IPTU e ajudar a Prefeitura de Anápolis

Notável crise financeira no município pode ser percebida com atrasos de diversas naturezas, sobretudo no pagamento de fornecedores e terceirizados

Samuel Leão - 02 de abril de 2024

Imagem aérea do céu aberto em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/ Portal 6)

O prazo para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) está se aproximando do final, já no dia 10 de abril. E, desta vez, em consonância com o “aperto financeiro” da atual gestão municipal, não haverá prorrogação.

Com praticamente uma semana restante de prazo para aqueles que ainda não regularizaram o tributo, ainda é possível acessar descontos de 10%, para o pagamento à vista, e de até 15% pelo programa Contribuinte Legal.

A iniciativa abarca os cidadãos que estão em dia com o imposto do ano passado, e que também o tenham pago em uma única parcela. O pagamento deste ano pode ser feito tanto de maneira virtual quanto presencial.

Os canais do Zap da Prefeitura disponibilizam o serviço, assim como a unidade do Rápido do Anashopping. Outra opção é acessar o Portal do Cidadão para emitir a guia, utilizando a inscrição do imóvel.

Vale ressaltar que os talões de todos os imóveis residenciais estão sendo enviados diretamente para as respectivas residências, até a data do vencimento. Garantindo a entrada de verba neste último ano de governo, ainda foi definido um valor mínimo para as parcelas.

Quem optar pelo pagamento dividido pode fazê-lo em até oito vezes, de modo que nenhuma das mensalidades poderá ser menor que R$ 141,20. Entretanto, vale frisar que isso não inclui as isenções asseguradas a certos contribuintes anapolinos.

Vale pontuar também que o não pagamento das parcelas resultará na cobrança de juros, previstos na Lei Complementar Municipal nº 136/2006, que podem acarretar a pena de responsabilidade funcional.

O diretor da Receita Municipal, Olisomar Pires, ainda apontou que, como tal verba não tem destinação específica nem é vinculada a nenhum fundo, poderá ser utilizada de imediato para alguma das várias demandas e gargalos do município – que tem colecionado atrasos no pagamento de fornecedores e terceirizados das mais diversas áreas.

Um exemplo recente aconteceu nesta segunda-feira (1º), quando os usuários do Ipasgo em Anápolis tiveram uma ingrata surpresa. Isso porque os atendimentos foram temporariamente bloqueados, justamente pela falta de repasse da Prefeitura.