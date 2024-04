Motoristas da Uber fazem desabafo sobre valores que app paga por corrida: “temos que trabalhar por comida?”

Em vídeo publicado no Instagram, profissionais satirizaram posicionamento da plataforma e caso viralizou

Gabriella Licia - 12 de abril de 2024

(Foto: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil)

Um motorista de aplicativo, juntamente de três colegas, publicou um vídeo no Instagram satirizando o posicionamento da Uber em relação aos pagamentos dos condutores.

Fernando Uber Floripa, como é conhecido nas redes sociais, trabalha com corridas na capital de Santa Catarina há oito anos. Agora, o profissional decidiu se unir com outros amigos para protestar contra as taxas cobradas.

“Quando o motorista Uber diz que a empresa tem que pagar por km rodado e não por hora”, disse o texto na publicação, seguido da cena de uma pessoa entrando no carro e rindo (simulando o diretor da plataforma).

Na legenda do vídeo, Fernando aproveitou para desabafar. “Apesar da gasolina ser por km, depreciação ser por km, pneu ser por km, óleo e filtro ser por km, o diretor da Uber acha que o melhor é pagar por hora pois celular, IPVA, alimentação se calculam por hora”, ironizou o profissional.

“Ele chegou a afirmar que se pagar por km o motorista vai ganhar muito e isso não é realidade pro Brasil. Será que na cabeça dele no Brasil temos que trabalhar por comida?”, questionou.

Fernando expressou muita raiva, devido à falta de compreensão da direção da plataforma. Nos comentários, diversos internautas apoiaram a crítica.

“Se for aprovado não irei trabalhar mais como motorista de app. Eu volto para o CLT. Não tem condições de manter o carro, nem com combustível e nem com mecânica com esse valor”, disse um usuário.

Assista!