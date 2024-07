Polícia Militar vai investigar disparos de bala de borracha durante jogo do Grêmio Anápolis

Clube também publicou manifestação por meio de redes sociais, classificando ato como "covarde" e "criminoso"

Augusto Araújo - 11 de julho de 2024

Goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis, foi atingido por disparo de bala de borracha. (Foto: Divulgação/Grêmio Anápolis)

A Polícia Militar (PM) anunciou que irá investigar a confusão ocorrida após partida entre o Grêmio Anápolis e Centro-Oeste, em que um jogador do time anapolino foi atingido por uma bala de borracha.

O fato se deu na noite desta quarta-feira (10), no estádio Jonas Duarte. Em vídeo, que ganhou repercussão nacional, é mostrado o goleiro Ramon Souza gritando em desespero logo após o disparo.

Em um outro registro, é possível ver a bala de borracha ainda alojada na perna do atleta, que sangra bastante.

Na nota, assinada pela major Dayse Pereira Vaz Veiga, a corporação afirma que foi aberto um Inquérito Policial Militar (IPM), para apurar os fatos “com o devido rigor”.

A notificação reiterou que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado pelos policiais e reafirmou o compromisso com o cumprimento da lei.

Por meio das redes sociais, o Grêmio Anápolis se manifestou, repudiando veementemente o que a instituição considerou uma agressão “covarde”.

“Um ato horrível, inacreditável e criminoso de alguém que deveria prezar pela segurança e integridade das pessoas”, apontou o clube.

O time também apontou que entrará com medidas cabíveis, para que haja uma punição para o policial responsável pelo disparo.

Por fim, o Grêmio Anápolis reiterou que Ramon Souza não corre risco de vida, nem de “perder a perna atingida”.

Confira a nota da Polícia Militar na íntegra:

A Polícia Militar informa que, diante do ocorrido no final da partida entre Grêmio Anápolis e Centro-Oeste, foi determinada, de imediato, a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM) pela Corregedoria para apurar os fatos com o devido rigor.

Ressaltamos que o disparo efetuado foi feito com munição de elastômero, conhecida como “bala de borracha”, armamento menos letal.

A Polícia Militar de Goiás reafirma seu compromisso com o cumprimento da lei e reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros.

Leia também a íntegra do comunicado do Grêmio Anápolis:

O Grêmio Anápolis vem a público repudiar o lamentável, ridículo e revoltante acontecimento, no Estádio Jonas Duarte, na noite desta quarta-feira (10), pela décima segunda rodada da Divisão de Acesso.

Após o final da partida contra a equipe do Centro Oeste, nosso goleiro Ramon Souza foi atingido de forma covarde por um tiro de bala de borracha, efetuado por um policial da Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

Um ato horrível, inacreditável e criminoso de alguém que deveria prezar pela segurança e integridade das pessoas, que ali estavam no Estádio Jonas Duarte.

O dia 10 de julho fica marcado por um ato violento, sujo e horrível contra um de nossos jogadores, o que jamais será esquecido.

O GEA informa que entrará com medidas cabíveis, para que o responsável seja punido e que a justiça seja feita, para que este ato CRIMINOSO, não fique impune.

Nosso goleiro foi atendido em campo pelo médico do GEA, Dr. Diego Bento, que dentro da UTI móvel realizou os primeiros socorros.