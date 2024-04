O jeito certo de limpar o sofá para não estragar e manter ele conservado

Com poucos ingredientes caseiros, baratos e fáceis de encontrar, é possível fazer uma misturinha excelente para deixar o seu móvel livre de qualquer sujidade

Gabriella Licia - 14 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Se você é uma daquelas pessoas que busca um jeito certo de limpar o sofá e sente medo de acabar estragando seu móvel de camurça, então é bom ficar bem atento até o final da matéria, pois existe um método eficiente e vamos te explicar.

Com poucos ingredientes caseiros, baratos e fáceis de encontrar, é possível fazer uma misturinha excelente para deixar o seu sofá livre de qualquer sujidade. A melhor parte é que você não precisará passar horas esfregando os estofados, conservando o material e poupando esforço.

E aí, ficou curioso para entender como funciona? Então confira o passo a passo a seguir e nunca mais erre! Veja só!

O jeito certo de limpar o sofá para não estragar e manter ele conservado:

Bom, em primeiro lugar, tenha os ingredientes a seguir em mãos:

50 ml água

50 ml álcool

2 colheres detergente de coco

1 colher água oxigenada volume 40

borrifador

Pronto, agora vamos colocar em prática. Misture todos os itens com as devidas medidas. Se quiser, pode colocar tudo no vasilhame do borrifador. Feche e estará prontinho a sua misturinha mágica.

Agora, basta borrifar em todo o estofado, dando ênfase nos braços do sofá, onde apoiamos as mãos, pratos e copos. Depois de umedecer, pegue um pano e passe por toda a superfície, retirando os farelos, fios de cabelo e qualquer outra sujidade que estiver presente.

Além de limpo e higienizado, você também pode optar por deixar seu móvel cheiroso. Para isso, coloque uma pequena quantidade de desifetante ou alguma essência de sua preferência.

Assim, sua sala ficará limpíssima e exalando um perfume delicioso.

Uma grande vantagem é que, como esse método, você não precisará passar a bucha ou a escova no estofado, correndo o risco de estragar a camurça do móvel. Logo, a durabilidade do item aumentará.

