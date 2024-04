O truque que quem tem ferro de passar roupa precisa aprender

Gabriella Licia - 15 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Dicas da Kha/YouTube)

Podemos concordar que passar roupa com o ferro não é uma das melhores atividades no dia a dia. No entanto, existem alguns macetes e truques que podem facilitar muito a vida de quem precisa ficar horas passando as roupas.

Apesar de parecer um objeto muito intuitivo e autoexplicativo, saiba que não é bem assim e há muitos segredos excelentes para deixar suas peças macias, sem amassados e de forma muito prática.

Ficou curioso e quer entender como isso funciona? É simples! Acompanhe a matéria até o final e você poderá se surpreender com as informações. Olha só!

O truque que quem tem ferro de passar roupa precisa aprender:

Primeiramente, é bom saber que cada detalhe do ferro de passar roupa tem uma utilidade e não é à toa. Sabe aquele vão próximo à base que superaquece? Então, ela serve para facilitar na hora de ajustar áreas específicas das roupas, como as golas e mangas, assegurando um acabamento mais exato.

Além disso, é fundamental manter o reservatório de água sempre cheio. A vaporização liberada pelo eletrodoméstico é excelente para amolecer as fibras dos fios de tecido. Assim, ficará mais fácil de passar e mais rápido também o processo.

A terceira dica é sobre o amaciante. Quando você utiliza um produto de qualidade durante a lavagem, enxagua bem e estende a roupa no varal já bem esticada, na hora de passar o ferro, fica bem mais simples.

Mais dicas

Um truque útil para quem tem ferro de passar roupa é usar uma folha de papel alumínio para remover qualquer sujeira do ferro.

Basta ligar o ferro na temperatura máxima, passar o papel alumínio sobre a base quente do ferro por alguns minutos e depois desligá-lo.

O papel alumínio ajuda a remover manchas e sujeira acumulada, deixando a base do ferro mais limpa e deslizante.

