Existem maneiras simples de identificar quais produtos estão mais frescos e saborosos

Ruan Monyel - 09 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@ideralves1)

Escolher as melhores frutas no mercado ou na feira pode até parecer uma tarefa simples, mas a maioria das pessoas não sabe como fazer.

Às vezes, até mesmo a correria do dia a dia nos atrapalha na hora de escolher as frutas e acabamos levando para casa alimentos de menor qualidade.

Porém, existem formas simples e rápidas de saber quais produtos são os mais frescos e saborosos. Leia até o fim e veja as peculiaridades de cada alimento.

Dicas simples para escolher as melhores frutas no mercado (maioria das pessoas não sabe)

Fazer as compras é uma atividade doméstica que divide opiniões. Afinal, existem aqueles que amam e aqueles que odeiam.

Seja no supermercado ou na feira, é imprescindível comprar as melhores frutas. Porém, nem todos sabem como escolhê-las corretamente.

No entanto, um vídeo compartilhado por meio de um perfil no Instagram (@ideralves1) mostra dicas para não errar mais na hora de comprar alimentos naturais.

Começando pelo maracujá, uma das frutas mais queridas, conhecida por suas propriedades calmantes e bastante usada em pratos doces e salgados.

Opte por comprar os mais enrugados, pois são mais doces. Também compare o peso, pois quanto mais pesado, mais polpa tem.

Já na maçã, geralmente consumida in natura, fique de olho na casca, pois quando ela estiver cedendo, significa que a fruta não tem boa qualidade.

Falando em casca, no caso do mamão, quanto mais amarela e sem manchas, mais madura e doce é a fruta.

Por fim, a casca do abacate deve ser completamente fosca, além do caroço ter que estar solto quando balançar o produto.

Prontinho, agora você está pronto para escolher as melhores frutas quando for fazer as compras. Veja o vídeo:

