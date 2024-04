Goiânia anuncia a abertura de mais de 1,2 mil novas vagas; saiba quais

Oportunidades são para cargos diversos e candidatos devem realizar inscrições presencialmente

Thiago Alonso - 23 de abril de 2024

Há vagas para diversas áreas (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, divulgou nesta semana, a abertura de 1.289 novas vagas de emprego.

Foram disponibilizadas oportunidades para cozinheiro, eletricista, açougueiro, vendedor, mecânico, jardineiro, atendente de telemarketing, coletor de lixo, dentre outras.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Sine Goiânia, localizado no Setor Central. O atendimento será realizado das 08h e às 17h, e pode ser agendado previamente por meio do aplicativo Prefeitura 24h.

Para o cadastro, os candidatos devem levar documentos de identificação e comprovante de endereço atualizado, além da carteira de trabalho, podendo ser a versão física ou digital.

Confira as vagas disponíveis: