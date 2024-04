Lançado concurso público com salários de até R$ 32 mil em Goiás

Vagas são destinadas a profissionais graduados em direito e inscritos na OAB

Thiago Alonso - 25 de abril de 2024

Fachada da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO), em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) divulgou nesta semana, a abertura de um novo concurso publico, com intuito de preencher 10 vagas imediatas para o cargo de procurador, que conta com salários de até R$ 32 mil.

As oportunidades são destinadas para profissionais de nível superior em direito, desde que estejam devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Conforme o regulamento inicial publicado pelo Diário Oficial do Estado, as datas previstas para as inscrições do exame ainda não foram divulgadas.

No entanto, já se sabe que os candidatos serão avaliados por meio de provas de escrita objetiva e escrita discursiva, além de uma fase oral e uma final com prova de títulos.

Para mais informações, leia o edital na íntegra.