Publicado edital de concurso público com mais de 80 vagas e salários de quase R$ 4 mil

Oportunidades são destinadas para todos níveis de escolaridade e inscrições podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 28 de abril de 2024

Pessoas realizando provas de concurso. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A Prefeitura de Aragoiânia, região Central de Goiás, divulgou o edital de um novo concurso público com diversas vagas e cargos em diferentes funções.

São 85 oportunidades disponíveis, além de formação de cadastro de reserva, destinadas aos candidatos com nível de escolaridade fundamental incompleto, médio e superior.

As inscrições podem ser feitas a partir das 10h do dia 11 de maio até 10 de junho por meio do site da Itame – banca responsável pelo certame. O valor da taxa varia de R$ 80 a R$ 130.

Há cargos para as funções de auxiliar de serviços gerais, merendeira, motorista de veículo pesado, monitor de creche, assistente social, professor PII, pedagogo e psicólogo.

Todos os candidatos serão submetidos à prova objetiva, prevista para acontecer no dia 04 de agosto. Para alguns cargos, haverá análise de títulos.

Os selecionados no processo seletivo cumprirão uma jornada semanal de 30 a 40 horas semanais e receberão uma remuneração que varia de R$ 1.412,00 a R$ 3.991,75.

Mais informações sobre o certame estão disponíveis no edital.