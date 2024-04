⁠6 animais de estimação que para ter em casa é necessário autorização do Ibama

Espécies consideradas "fora do comum" precisam de uma autorização especial para serem criadas

Ruan Monyel - 27 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Rejean Bisson)

A aquisição de animais de estimação é uma decisão que traz muita alegria para o lar, mas também é uma escolha que acompanha inúmeras responsabilidades.

A maioria das pessoas prefere adotar animais domésticos, como cães, gatos ou hamsters, mas alguns gostam de espécies mais peculiares.

No entanto, essas espécies fora do comum precisam de uma autorização especial do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) devido ao seu potencial impacto ambiental.

6 animais de estimação que para ter em casa é necessário autorização do Ibama

1. Papagaio Silvestre

Os papagaios são conhecidos por sua beleza e capacidade de imitar sons, mas a posse de papagaios silvestres requer autorização devido à sua classificação como espécie ameaçada de extinção.

Tal medida visa proteger as populações selvagens, que muitas vezes são capturadas ilegalmente para o comércio de animais de estimação.

2. Sagui

Esses pequenos primatas são populares entre os amantes de animais exóticos devido ao seu tamanho compacto e comportamento amigável.

Porém, a posse da espécie passa por rigorosa fiscalização do Ibama, pois são protegidos pela legislação brasileira devido ao risco de transmissão de doenças zoonóticas.

3. Cobras

No Brasil, muitas espécies de cobras estão protegidas por leis ambientais e requerem autorização para serem criadas, comercializadas ou transportadas.

O órgão autoriza apenas espécies não peçonhentas, como, jiboia, cobra do milho, píton real e falsa coral. Você teria alguma delas em casa?

4. Iguana Verde

A iguana verde é uma das espécies de répteis mais populares entre os entusiastas de animais exóticos, elas são frequentemente mantidas como animais de estimação em todo o mundo.

Mas devido ao seu tamanho considerável e necessidades ambientais específicas, a posse de uma iguana verde geralmente requer autorização do Ibama.

5. Tarântula

Com sua aparência intimidadora e reputação de serem venenosas, mesmo não sendo, esses aracnídeos muitas vezes despertam curiosidade e até mesmo medo.

A criação de tarântulas, geralmente, requer cuidados específicos, incluindo um habitat adequado e uma dieta apropriada, e por isso está sujeita à regulamentação.

6. Tucano

Por fim, O tucano é uma das aves mais emblemáticas da América do Sul, reconhecida por seu bico longo e colorido.

Mas a criação da espécie requer a autorização do órgão, garantindo que seja realizada de maneira responsável e sustentável, respeitando as leis de conservação e proteção da fauna silvestre.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!