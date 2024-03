6 profissões que possuem um nome no Brasil e um outro bem diferente em Portugal

Veja como acontecem essas peculiaridades e mergulhe no universo profissional que une e separa as duas margens do oceano

Magno Oliver - 14 de março de 2024

(Foto: Instagram / Nacionalidadeportuguesa)

Em um curioso fenômeno linguístico, algumas profissões ganham nomes distintos ao atravessarem o Atlântico, separando o português do Brasil e o português lá de Portugal.

A dualidade de nomenclaturas para profissões entre o Brasil e Portugal reflete não apenas diferenças linguísticas, mas também aspectos culturais e até históricos.

Assim, essas variações revelam a riqueza e a diversidade da língua portuguesa, adaptando-se às diferentes realidades e contextos de cada país.

O perfil no Instagram @nacionalidadeportuguesa elencou algumas diferenças de nomenclaturas de profissões em Portugal com algumas daqui do Brasil.

6 profissões que possuem um nome no Brasil e um outro bem diferente em Portugal

1 – Portugal: Picheleiro – Brasil: Encanador

A diferença nos termos “picheleiro” em Portugal e “encanador” no Brasil está enraizada na evolução histórica das línguas e na influência de diferentes culturas.

Assim, no caso de Portugal, “picheleiro” deriva do termo “pichel”, que se refere a uma pequena peça de cerâmica utilizada para transporte de água. Já no Brasil, “encanador” vem da palavra “cano”, em referência aos tubos e canos pelos quais a água é canalizada.

2 – Portugal: Empregado de Mesa – Brasil: Garçom

O termo “empregado de mesa” é mais utilizado para descrever a função desempenhada pelo profissional que serve os clientes em um restaurante. Assim, essa denominação enfatiza o aspecto do serviço prestado à mesa.

Já no Brasil, o termo “garçom” é amplamente utilizado, sendo uma adaptação do francês “garçon”, que se refere ao profissional responsável por atender os clientes em estabelecimentos comerciais, como restaurantes e bares.

3 – Portugal: Hospedeira de Bordo – Brasil: Aeromoças

Já a nomeação “hospedeira de bordo” serve para descrever a função das profissionais que prestam serviços a bordo de aeronaves. Essa denominação enfatiza o aspecto do atendimento e hospitalidade prestados aos passageiros durante o voo.

Já no Brasil, o termo “aeromoça” é uma adaptação do inglês “stewardess” e do francês “hôtesse de l’air”, referindo-se à profissional responsável por cuidar do bem-estar e segurança dos passageiros durante o voo.

4 – Portugal: Talhante – Brasil: Açougueiro

Em Portugal, o profissional que trabalha no comércio de carne é o “talhante”. Esse termo deriva do verbo “talhar”, que significa cortar ou dividir em pedaços, fazendo referência à principal atividade desempenhada por esse profissional.

Já no Brasil, a termologia mais utilizada é “açougueiro”, que também se refere à pessoa responsável por cortar e preparar a carne para venda.

5 – Portugal: Motorista Condutor – Brasil Taxista

Em Portugal, o termo “motorista condutor” se refere à pessoa responsável por dirigir um táxi. Essa designação destaca tanto a função de condução quanto a de motorista, enfatizando a profissão como um todo.

Já no Brasil, o termo “taxista” é famoso, pois trata-se de uma adaptação do inglês “taxi driver”, com referência especifica ao profissional que opera um táxi.

6 – Portugal: Contabilista – Brasil – Contador

Por fim, em Portugal, o profissional que trabalha na área de contabilidade recebe o nome de “contabilista”, termo que enfatiza a sua especialização e função específica na contabilidade.

Já no Brasil, o nome popular aqui é “contador”, que também se refere ao profissional responsável por lidar com questões contábeis e financeiras.

Assim, confira o vídeo completo:

