PM prende suspeitos de perseguir e esfaquear jovem que morreu após briga de bar em Goiânia

Vídeos mostram momento em que vítima foi perseguida por autores do crime

Natália Sezil - 06 de julho de 2025

Suspeitos foram presos em flagrante durante a noite. (Foto: Divulgação/PMGO)

Os dois suspeitos de terem perseguido e esfaqueado um jovem logo após uma briga em um bar no Jardim América, região Sul de Goiânia, foram presos em flagrante pela Polícia Militar (PM), na noite deste sábado (05).

Um deles, de 28 anos, seria o funcionário de um lava-jato na capital. Ele teria furtado o carro de um cliente – modelo Jeep Renegade – e usado o veículo para, junto com um amigo, ir até o estabelecimento “tomar uma”.

No interior do comércio, a dupla teria se deparado com uma briga já acontecendo. A vítima, de 24 anos, estaria participando da confusão junto com outros três irmãos.

Com toda a algazarra, os envolvidos teriam sido expulsos por um segurança do bar. Em seguida, entretanto, mais uma briga teria se iniciado na rua.

Nesse momento, os suspeitos teriam decidido participar do conflito. O “objetivo”, segundo um deles relatou à PM, era “dar um susto” na vítima.

Com uma faca em mãos, os dois suspeitos teriam começado a perseguir o jovem, atingindo-o pelas costas quando o alcançaram.

Câmeras de segurança registraram essa perseguição. Primeiro, quatro pessoas aparecem correndo pela rua. Depois, o carro furtado entra em cena, alguém desce e passa a correr atrás dos envolvidos na briga.

O motorista do veículo dá meia-volta e segue na mesma direção. O esfaqueamento teria ocorrido pouco depois.

Em posse dos vídeos, as autoridades, então, começaram uma força-tarefa para localizar a dupla.

Eles foram encontrados já durante a noite, ainda com o automóvel furtado e a faca utilizada no crime. Presos em flagrante, eles foram encaminhados até a delegacia de Aparecida de Goiânia.

Agora, devem ficar à disposição da Polícia Civil (PC), que fica responsável pelas medidas cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!