O truque certeiro para limpar o box do banheiro e deixá-lo como novo:

Anna Júlia Steckelberg - 08 de abril de 2024

É muito comum os vidros do box do banheiro acumularem manchas e riscos ao longo do tempo, principalmente de acordo com o acúmulo de resíduos de cosméticos, como shampoo e sabonete, mesclados com água. .

Sendo assim, essa região costuma ficar com manchas engorduradas e impregnadas.

Bom e limpar parece ser um desafio tremendo, porque parece que uma limpeza tradicional não é eficiente.

Por isso, hoje vamos te ensinar uma técnica muito pratica para manter esse item do seu banheiro sempre limpo!

Limpar a vidraçaria do box parece ser uma tarefa muito difícil, mas a real é que ela é mais simples do que se imagina. Vamos ao que interessa!

Primeiramente, separe uma esponja macia, panos de microfibra, papel-toalha e produtos não abrasivos como desengordurantes, detergente neutro e limpa-vidros comuns.

Se a área do vidro que limpar for muito extensa, opte por dividir a limpeza em fases para que consiga secar e polir o vidro antes que os produtos ou a água seque e causem as tão indesejadas manchas.

Assim, com a água, detergente neutro e uma esponja macia esfregue o vidro e retire as manchas e poeiras acumuladas sem riscar.

Por fim, seque bem utilizando um pano macio que não solte fiapos nem pelos. No momento da secagem, o papel-toalha pode substituir o pano, outro item que pode ajudar nesse processo é o jornal velho.

Vale lembrar que sempre que possível, use água quente ou morna para fazer essa limpeza, já que ela esteriliza o meio e elimina a gordura. E voilá, está pronto!

