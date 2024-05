Goiânia terá caravana com mais de 4 mil vagas para jovens interessados em ingressar no mercado de trabalho

Evento, que contará com parcerias, já tem data e local para acontecer

Thiago Alonso - 13 de maio de 2024

Evento oferta vagas de emprego. (Foto: Daniel Carvalho)

O Mercado Municipal do Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, é palco de mais uma edição da “Caravana do Emprego”, um projeto que tem como principal objetivo divulgar oportunidades de primeiros empregos e de estágios para jovens da capital.

O evento, que acontece já nesta terça-feira (14), estará ofertando mais de 4 mil vagas no total, sendo que, dentre essas, 1 mil fazem parte de uma parceria entre a Prefeitura de Goiânia e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/GO).

Deste modo, os atendimentos serão realizados das 08h às 17h, como parte da programação do mês do trabalhador.

Esta já é a 3ª edição da “Caravana do Emprego” que, anualmente, percorre a cidade nas terças-feiras do mês de maio. Sendo que as duas primeiras foram realizadas no Mercado da 74 Marília Mendonça e no Jardim Colorado, respectivamente.

Nos anos anteriores, foram contabilizados 1.637 atendimentos, com 315 pessoas sendo encaminhadas para o mercado de trabalho e outras 80 para cursos de qualificação.