Abertas inscrições de processo seletivo com mais de 1 mil vagas para vigilantes penitenciários; saiba como participar

Interessados devem ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e máxima inferior a 75

Gabriella Pinheiro - 13 de maio de 2024

Delegacia Geral de Policia Penal de Goiás. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás abriu as inscrições do processo seletivo simplificado com diversas vagas temporárias para cargos na Polícia Penal do estado.

Ao todo, estão sendo ofertadas 1.031 oportunidades destinadas para as funções de vigilantes penitenciários. Os candidatos devem ter ensino médio completo ou equivalente, com diploma ou certificado expedido por instituição devidamente reconhecida pelo MEC.

Os interessados podem se inscrever ,de forma exclusivamente online, por meio do site seleção.go.gov.br até o dia 21 de maio. O valor da taxa é de R$ 100.

Entre os requisitos para participar no processo seletivo, estão: ter idade mínima de 18 anos e máxima inferior a 75 anos na data da contratação, além de estar em dia com as obrigações eleitorais, militares (sexo masculino) e fiscais.

O certame acontecerá em apenas uma única etapa, sendo ela prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Ela será aplicada no dia 23 de junho.

Os selecionados no processo seletivo receberão uma remuneração mensal de R$ 1.450,46, composta de subsídio e gratificação de risco de vida, mais R$ 500 de auxílio-alimentação, com possibilidade do profissional poder ser remunerado por prestação de serviços extraordinários.

Mais informações estão disponíveis no edital.