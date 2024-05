6 alimentos à base de leite que são fáceis de fazer e ficam uma delícia

Além de ser um produto de fácil acesso e versátil, o ingrediente ainda é rico em cálcio, proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais

Gabriella Licia - 06 de maio de 2024

Essa receita é muito prática, feita à base de leite. (Foto: Reprodução)

Se você é uma pessoa que gosta de aprender receitinhas e truques, é bom saber que existe uma infinidade de alimentos à base de leite que podem ser feitos com facilidade e economia na sua cozinha.

Além de ser um produto de fácil acesso e totalmente versátil, o leite ainda é rico em cálcio, proteínas de alta qualidade, vitaminas, minerais e ajuda até mesmo na saúde mental. Logo, é ótimo incrementar o item nas suas receitas caseiras.

Seja desnatado, sem lactose ou com menos gordura, o ingrediente de origem animal é essencial na cozinha e pode ser incrível para os seus pratos improvisados. Ficou curioso e quer saber o que fazer com ele? Confira a lista abaixo e os vídeos com o passo a passo. Veja só!

6 alimentos à base de leite que são fáceis de fazer e ficam uma delícia:

1. Iogurte caseiro

Você pode fazer iogurte em casa utilizando apenas leite integral e um pouco de fermento. Basta aquecer o leite, adicionar o fermento, deixar fermentar por algumas horas e refrigerar.

2. Pudim de leite

Uma sobremesa clássica, indispensável e fácil de fazer, feita com leite condensado, leite integral, ovos e açúcar, cozidos em banho-maria.

3. Creme de queijo

Um creme delicioso para adicionar em pães ou usar como acompanhamento de outras receitas, feito com queijo cremoso, leite e temperos a gosto.

4. Molho branco

Também conhecido como bechamel, é um molho básico feito com leite, farinha e manteiga, ótimo para acompanhar massas e gratinados. Não tem erro e fica uma delícia!

5. Pão de queijo

Uma delícia brasileira feita com polvilho, queijo, leite e ovos. Fácil de fazer e muito saboroso.

6. Requeijão cremoso

Feito com leite, manteiga, amido de milho e sal, é uma opção fácil para barrar em pães ou usar em receitas.

