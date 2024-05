Antero Greco está em unidade semi-intensiva e tem quadro clínico ‘delicado’

Paulo Soares, o Amigão, companheiro de bancada no Sportscenter de Antero, publicou na coluna de Juca Kfouri, no UOL, que seu amigo "está em seus dias finais"

Folhapress - 14 de maio de 2024

(Foto: Reprodução)

O jornalista Antero Greco, de 68 anos, está em uma unidade semi-intensiva no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Greco apresenta estado de saúde “estável e delicado”, segundo o boletim médico divulgado pela unidade de saúde.

Além disso, o jornalista recebe “todo o suporte necessário para o tratamento do seu quadro clínico”. Antero foi diagnosticado com tumor no cérebro em junho de 2022.

Greco faz tratamento contra a doença e precisou realizar dois procedimentos cirúrgicos. No entanto, o câncer voltou de forma mais agressiva nos últimos meses.

Paulo Soares, o Amigão, companheiro de bancada no Sportscenter de Antero, publicou na coluna de Juca Kfouri, no UOL, que seu amigo “está em seus dias finais”. A filha do apresentador, que mora em Paris, chega ao Brasil nesta terça-feira (14).