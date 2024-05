6 hábitos que podem afastar o seu melhor amigo e destruir a relação de vocês

Ninguém deve permanecer em uma relação ruim, sustentando apenas o sentimento. Logo, é importante que estejamos oferecendo o nosso melhor

Gabriella Licia - 01 de maio de 2024

Mãos dadas. (Foto: Ilustração/Pexels/ freestocks.org)

Existem alguns hábitos que podem afastar muitas pessoas, inclusive quem você ama muito, como o melhor amigo, por exemplo. São ações muito mesquinhas e ruins que ninguém tolera por muito tempo.

A verdade é que, quanto mais intimidade temos com alguém, mais despreocupados ficamos com os bons costumes e o zelo. Afinal, é simples pensar que essa pessoa não vai embora por te amar e te aceitar.

No entanto, esse pensamento é muito egocêntrico e ruim. Ninguém deve permanecer em uma relação ruim, sustentando apenas o sentimento. Logo, é importante que estejamos oferecendo o nosso melhor e recebendo também o melhor de alguém.

Os desgastes das relações são inevitáveis durante a convivência. Porém, o segredo para fazer com que o vínculo dure, é se dispor a ser melhor todos os dias.

Para entender melhor quais são os hábitos que podem afastar o seu melhor amigo (ou alguém que ame muito), confira abaixo a lista que separamos, juntamente das dicas para melhorar. Veja com atenção!

6 hábitos que podem afastar o seu melhor amigo e destruir a relação de vocês:

1. Egoísmo

Quando você passa a demonstrar muito egoísmo em qualquer relação, é bem comum que as demais pessoas passem a se afastar de você, por não suportarem tanta toxicidade.

Não é muito agradável conviver com alguém que coloca todos os próprios anseios acima do coletivo, ignorando o que as demais querem ou priorizam.

2. Falta de comunicação

Quando estamos falando de uma amizade muito íntima, como um melhor amigo, ter uma boa comunicação é crucial para que a relação dure – de forma sólida e saudável.

Agora, caso você esteja optando pelo silêncio, ao invés de abrir o jogo com tudo o que está incomodando, é muito comum que vocês não permaneçam mais tão próximos.

3. Baixa manutenção

Quando somos adultos, é comum que não consigamos dar tanta atenção e prioridade aos amigos, devido às demais situações do dia a dia. No entanto, tratando-se de um melhor amigo, é fundamental reservar um tempo de qualidade para conversar e rir um pouco.

A manutenção preserva o vínculo de vocês e, quando está em baixa, há grandes chances da outra pessoa ficar magoada.

4. Fofocas intensas

Se você é uma daquelas pessoas fofoqueiras, que adoram comentar sobre tudo e todos, saiba que isso pode gerar desconfiança em quem é muito próximo do seu convívio.

Veja bem: se você fala mal de todo mundo para a sua pessoa, nada impede que também diga sobre as intimidades desses amigos para os outros conhecidos, entende?

Seja mais sábio! Ninguém perde nada pelo silêncio!

5. Excesso de reclamações

Muitas vezes acreditamos que, por ser uma pessoa íntima, podemos compartilhar todas as frustrações, dores e raivas.

Uma coisa é certa: mesmo sendo um excelente amigo, sempre oferecendo o ombro, ainda sim pode chegar um momento de exaustão.

Depois de adultos, todo mundo já tem problemas demais. Evite derramar todos os seus desgostos em alguém especial.

6. Segredos importantes

Esconder segredos importantes de um melhor amigo é algo inaceitável para inúmeras pessoas. Isso porque a intimidade de vocês permite que haja uma troca genuína de informações, por mais delicadas que sejam.

Não esconda segredos importantes do seu melhor amigo e, caso não confie nele para isso, é melhor rever essa amizade.

