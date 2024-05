Placa com anúncio absurdo em Anápolis chama atenção nas redes sociais

Publicação inusitada ainda destacou "condições" especiais e a cobrança de um 'caução' pelo produto

Thiago Alonso - 06 de maio de 2024

Publicação chamou atenção dos internautas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em tempos de planos de internet lentos e superfaturados, um anapolino chamou a atenção com um anúncio um tanto quanto inusitado — para não dizer absurdo.

Isso porque o homem divulgou em um grupo no Facebook, que está alugando uma antena de rede Starlink — famosa marca do bilionário Elon Musk, conhecida por funcionar em qualquer lugar, por ser simples de realizar as conexões.

Na postagem, o morador do Parque Brasília explica que o produto é ideal para fazer “seu evento online”, por conta da velocidade elevada do aparelho, que conta com 300 mb.

Ele ainda destaca que para ter acesso à antena, os interessados devem pagar um valor de R$ 99, por dia de uso, ainda que também haja entrelinhas no anúncio, no qual diz para o consumidor “consultar condições”.

Contudo, também é cobrado um ‘caução’ de R$ 1,6 mil pelo produto, que conforme explicitado, será reembolsado assim que o aparelho for devolvido em boas condições.

A publicação rendeu comentários e risadas de curiosos que ficaram impactados com o anúncio inusitado.