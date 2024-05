Motorista de aplicativo surpreende passageira e divide opiniões: “você iria?”

Momento foi compartilhado nas redes sociais e já acumula mais de 289 mil visualizações

Gabriella Pinheiro - 06 de maio de 2024

Print celular. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Uma pergunta feita por um motorista de aplicativo pegou de surpresa uma passageira e surpreendeu os internautas pela ousadia da mensagem.

O vídeo foi publicado na última sexta-feira (03) na página Senna Uber e já acumula mais de 289 mil visualizações na plataforma.

Na gravação, é mostrado o motorista conversando pelo celular com uma passageira, que aguarda a chegada do profissional. Contudo, ao se deparar com a nota da cliente, o homem decide fazer uma pergunta intrigante.

“Com todo o respeito, você bate no motorista? Porque sua nota é ruim de mais”, diz ele e acrescenta na legenda “Pela nota, você iria?”.

Logo na sequência, o profissional mostra a nota da mulher, de 4,43, e volta a dizer que não entendeu os motivos que levaram a mulher a receber a avaliação.

“O que que a pessoa faz para estar em um estado desse?”, questiona.

Sem entender, a passageira então envia um “hã?” seguido de um “misericórdia” e é respondida pelo motorista sobre a nota obtida por ela na plataforma.

“Só pode ser má fé das pessoas. Entro muda e saio calada”, diz ela.

Apesar do impasse, o condutor resolve aceitar a corrida e vai até o encontro da moça.

“Vamos lá ver como é que é”, finaliza ele.

Veja o vídeo: