Aparecida pode viver uma ‘disputa paralela’ em meio a eleição entre Leandro Vilela e Professor Alcides

Enquanto os dois pré-candidatos serão testados nas urnas, cidade caminha para briga por poder e influência política

Pedro Hara - 26 de julho de 2024

Vilmar Mariano e Gustavo Mendanha, de aliados a inimigos declarados. (Foto: Divulgação)

Leandro Vilela (MDB) e Professor Alcides (PL) são os principais postulantes à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mas esta não deve ser a única disputa por poder no município.

Antes aliados, Gustavo Mendanha (MDB) e Vilmar Mariano (UB) estão rompidos e sem chances de reconciliação. Após a ruptura, o atual prefeito saiu acusando o antecessor de traição.

Rápidas apurou que agora, em lados opostos, os dois devem protagonizar uma ‘disputa paralela’ por poder e influência na cidade.

Vilmar busca sair definitivamente da sombra de Mendanha e trilhar um caminho próprio na cidade para se colocar como principal agente político do município, posto que hoje o emedebista ocupa.

Para chegar ao objetivo, abriu diálogo com Professor Alcides, principal opositor do grupo do qual fazia parte anteriormente, e líder nas pesquisas eleitorais.

Quem também pode caminhar com Vilmar é o deputado estadual Veter Martins (PRD). Sempre que pode, Vilmar destaca a parceria de três décadas que possuem, dizendo que o parlamentar estará onde ele estiver.

Por outro lado, Mendanha segue com a força que o fez ser reeleito com 95,81% dos votos válidos em 2020.

O ex-prefeito conta com o apoio do vice-governador Daniel Vilela (MDB) e do governador Ronaldo Caiado (UB). A vitória de Leandro também reforçaria ainda mais a posição de ser uma ‘força imparável’ em Aparecida.