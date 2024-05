Dormir com o ventilador ligado pode trazer esse problema para a saúde

Um hábito que parece tranquilo pode esconder um problemão para a saúde. Descubra o que fazer

Pedro Ribeiro - 11 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/Edu Ventiladores)

Para amenizar o calor, é muito comum que as pessoas usem o ventilador, ainda mais no Brasil, já que possuir um ar-condicionado é muito caro.

Porém, para quem tem o costume e prefere dormir com ventilador ligado, é melhor ser cuidadoso. Isso porque, o hábito pode favorecer riscos à saúde.

Embora pareça inofensiva, a prática é apontada como uma possível causa de sintomas desconfortáveis ao acordar e até mesmo um problema para quem já tem sintomas respiratórios pré-existentes.

Em entrevista ao Estadão, a coordenadora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, Nadya Mambelli, ressalta que um dos principais problemas em dormir com o ventilador ligado é o ressecamento da região nasal e da garganta por causa do fluxo de ar constante.

A explicação é que a remoção da umidade natural das vias respiratórias é capaz estimular irritações, coceiras e, em casos mais graves, facilitar a entrada de agentes infecciosos.

“Para aqueles que já sofrem de condições respiratórias, como rinite ou asma, o uso contínuo do ventilador pode agravar ainda mais os sintomas”, diz.

Segundo a biomédica, um outro ponto que a prática pode acarretar é a propagação de poeira e ácaros no ambiente. Isso porque, o ventilador, ao mover o ar, espalha partículas que estão voando por aí.

Desse modo, é possível que o eletrodoméstico favoreça o aparecimento de alergias e problemas respiratórios, especialmente naquelas pessoas que já são mais sensíveis.

Para evitar essa situação, a especialista orienta para que as pessoas usem umidificadores de ar, além de escolherem roupas e pijamas de cama adequados.

“Ao adotar essas precauções, é possível desfrutar de noites mais tranquilas, equilibrando o conforto térmico com a preservação da saúde respiratória”, salienta.

Entretanto, quem ainda preferir utilizar o aparelho, ela aconselha a mantê-lo sempre limpo, trocar os filtros regularmente e usar um umidificador no ambiente.

