Homem impede que importunador sexual seja linchado em Aparecida de Goiânia

No momento do crime, suspeito estava em uma distribuidora de bebidas, quando teria se masturbado olhando para adolescente

Da Redação - 05 de maio de 2024

Homem foi preso em flagrante por importunação sexual. (Foto: Reprodução)

Após denúncia de importunação sexual em uma distribuidora de bebidas de Aparecida de Goiânia, um homem, de 43 anos, quase foi linchado por populares enquanto tentava fugir. O caso foi registrado durante a noite de sábado (04), no Setor Belo Horizonte.

Momento antes dos fatos, o suspeito estaria ingerindo bebidas alcoólicas em uma mesa do estabelecimento, quando, na frente da filha adolescente da proprietária, de 17 anos, teria começado a se masturbar a encarando.

De imediato, a vítima contou para a mãe o que havia acabado de acontecer e, indignada, a dona do local foi confrontar o assediador.

Com a denúncia, populares se mobilizaram e o seguraram, no entanto, ele conseguiu se desvencilhar e acabou empreendendo fuga pelas ruas adjacentes.

Pouco depois, as testemunhas o pegaram novamente, derrubando ao chão e o agredindo com chutes, até que um homem interviu e colocou o suspeito no porta-malas do veículo, o levando de volta para a distribuidora de bebidas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e já estava no local em que o crime ocorreu, quando o autor foi encaminhado novamente para lá.

Enquanto tentava fugir, o homem abandonou a motocicleta que conduzia caída na via, estando com os sistemas de sinalização e iluminação alterados.

Diante dos fatos, o suspeito de importunação sexual foi conduzido pelos militares para a Central de Flagrantes, onde foi preso em flagrante.

O veículo conduzido por ele, por sua vez, foi removido ao pátio do 45° Batalhão da Polícia Militar.