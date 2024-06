Assim como Gomide, Márcio Corrêa passa a usar cores da bandeira de Anápolis

Desde que se “bolsonarizou” ao migrar para o PL, suplente de deputado federal estava usando cores da bandeira do Brasil para se apresentar como candidato do partido do ex-presidente

Pedro Hara - 23 de junho de 2024

Márcio Corrêa durante sabatina no Ciclo de Entrevistas. (Foto: Elvis Godoy)

Pré-candidato do PL à Prefeitura de Anápolis, Márcio Corrêa está apostando numa mudança sutil de identidade visual para se aproximar do eleitor anapolino.

Assim como Antônio Gomide (PT), Márcio passou a utilizar as cores das bandeiras de Anápolis nas publicações compartilhadas nas redes sociais.

Desde que se “bolsonarizou” ao migrar para o PL, o suplente de deputado federal estava usando as cores da bandeira do Brasil para se apresentar como candidato do partido do ex-presidente.