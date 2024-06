“Anápolis vai voltar a ter portas abertas”, diz Gomide ao lado da ministra da Saúde

Pré-candidato a prefeito esteve reunido com Nísia Trindade, que anunciou duas UBS's e uma Policlínica para cidade

Pedro Hara - 26 de junho de 2024

Nísia Trindade e Antônio Gomide. (Foto: Reprodução)

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (26), o pré-candidato a prefeito de Anápolis, Antônio Gomide (PT), registrou agenda com a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

“Diálogo e parceria”, descreveu o deputado estadual, que foi informado pela titular da pasta que o município foi contemplado com duas UBS’s e uma Policlínica.

Segundo a ministra, as unidades chegarão a partir do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.

“Anápolis vai voltar a ter portas abertas”, destacou Gomide.

*Colaborou Isabella Valverde