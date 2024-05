Crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos poderão se vacinar contra dengue em Anápolis a partir de terça (07): veja onde

Aplicação em oito unidades terá horário estendido, até 21h

Davi Galvão - 06 de maio de 2024

Adesão da população pe fundamental no combate à doença (Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil)

A partir desta terça-feira (07), 2.400 doses serão disponibilizadas para uma parte da população anapolina, que estará sendo aplicada em diversos pontos pela cidade.

Inicialmente, os insumos estarão destinados para crianças e adolescentes, dos 06 aos 16 anos, bastando apenas levar o cartão de vacinação e o documento de identificação.

Com relação aos locais e horários para a vacinação, há uma grande gama de ofertas, a fim de atender melhor à rotina da população. Oito unidades de saúde estarão aplicando o imunizante até às 21h, durante a semana e outros 13 postos das 7h30 às 16h.

Além destes locais fixos, também foram montados postos volantes em oito unidades que não possuem sala de vacina, com atendimento a partir das 9h.

“A vacinação contra a dengue reduz o risco de infecção sintomática, hospitalizações e da morbimortalidade pela doença e chega como importante aliado no combate ao vírus”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Mirlene Garcia.

O imunizante é feito a partir do vírus da dengue atenuado, ou seja, utiliza o microrganismo vivo, mas enfraquecido, a ponto de não poder causar a doença.

Para completar o esquema vacinal, é preciso aplicar duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre elas. A eficácia geral é de 80,2% a partir de 30 dias da segunda dose, enquanto a eficácia contra as formas que requerem hospitalização é de 90,4%. O medicamento ainda protege contra os quatro tipos do vírus.

Apesar disso, é contraindicado para pessoas com alergia grave a algum dos componentes da vacina, gestantes, mulheres em fase de amamentação, pessoas com imunodeficiência e pacientes com HIV.

Confira os locais e horários para a vacinação contra a dengue:

Postos fixos

De segunda a sexta-feira (das 7h30 às 16h)

Adriana Parque

Bandeiras

Calixtolândia

Calixtópolis

Jardim Suíço

JK

João Luiz de Oliveira

Munir Calixto

São Carlos

São Lourenço

Vivian Parque

Segunda a sexta-feira (das 7h30 às 21h)

Anexo Itamaraty

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Parque Iracema

Recanto do Sol

São José

Ilion Fleury (Osego)

Vila União

Postos volantes diários – 9h às 16h

Abadia Lopes da Fonseca

Arco Íris

Arco Verde

Jardim Guanabara

Parque dos Pirineus

Santa Maria de Nazareth

Santo Antônio

Tropical

Vila Formosa

Vila Norte

Semanalmente das 9h às 16h

Segunda-feira

Alexandrina

Vila Esperança

Santa Isabel

Terça-feira

Dom Manoel

Maracananzinho

Leblon

1ª terça do mês — Interlândia e Souzânia

3ª terça do mês — Goialândia

4ª terça do mês — São Vicente e Branápolis

Quarta-feira

Vila Fabril

Alvorada

2ª quarta do mês – Joanópolis

Quinta-feira

Jardim Esperança

Jardim das Américas

Maracanã

Sexta-feira

Santos Dumont

Jardim das Oliveiras