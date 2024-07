Segredo da máquina de lavar que todas as donas de casa deveriam aprender

Com esse item que todo mundo tem em casa, você vai passar a dizer adeus aos pêlos e fiapos que acumulam

Magno Oliver - 03 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/Gabiaquinuu)

A máquina de lavar é uma criação tecnológica para fins domésticos que todo mundo levanta a mão para os céus por terem inventado, não é mesmo?

No entanto, muitas vezes durante a limpeza de roupas na máquina de lavar, acontece um probleminha que é dor de cabeça: acúmulo de fiapos e pelos.

Dessa forma, um truque rápido e eficiente de limpeza dentro da máquina de lavar viralizou nas redes sociais e virou o queridinho dos internautas. A dica vai te ajudar bastante.

Uma dos sete cavaleiros sagrados da limpeza doméstica com certeza é a máquina de lavar. Facilita o processo de higienização das roupas e deixa elas limpas em instantes.

E para ajudar em um problema muito comum nos lares brasileiros, o perfil no Instagram da @Gabiaquinuu viralizou com uma dica esperta.

Na gravação, ela traz um tutorial para lavar as roupas na máquina sem que juntem fiapos de tecidos e até mesmo pelos.

Colocando uma meia dentro de uma sacola, fazendo um nó e colocando ela para bater junto com as roupas, os tecidos ficarão livres de pelos e também ajudarão as peças a ficarem livres daqueles fiozinhos chatos.

O truque também ajuda na limpeza das demais roupas que estão batendo dentro do eletrodoméstico.

Confira o vídeo completo da dica de limpeza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Aquino (@gabiaquinuu)

