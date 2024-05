Homem que estava desaparecido é encontrado ‘espetado’ às margens de rio, em Goiás

Vítima havia saído para pescar com um colega, mas acabou não voltando mais para a casa da avó, onde morava

Thiago Alonso - 07 de maio de 2024

Corpo estava em estado de decomposição. (Foto: Reprodução)

O corpo de um homem, de 42 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (07), preso em galhos de uma árvore e submerso nas margens do rio Santa Tereza, em Porangatu, região Norte de Goiás.

A vítima, que foi identificada como Leandro Garcia de Paiva, morava com a avó na zona rural do município.

Ele havia saído com um colega na última quinta-feira (02), dizendo que iria pescar.

No entanto, no domingo (05), o companheiro de pescaria teria voltado para a casa do homem, perguntando para a avó se ele havia aparecido por lá.

Assim, a idosa imediatamente ficou apreensiva sobre a situação do neto, questionando o colega sobre o acontecido.

Logo, ele explicou que estava com Leandro no acampamento de pesca, momento em que foi para o leito do rio retirar algumas iscas. No entanto, ao voltar para o local, não teria mais o encontrado.

Ele ainda disse que procurou por ele nas redondezas, mas não o encontrou. Então, decidiu continuar as buscas no dia seguinte.

Desta forma, a avó da vítima compareceu a uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde relatou o ocorrido, dizendo que havia achado suspeito a versão do parceiro de pesca.

Assim, o Corpo de Bombeiros foi acionado, de forma que os militares realizaram buscas nas proximidades do último local onde ele havia sido visto.

Logo, o encontraram às margens do rio, ‘espetado’ em galhos de uma árvore seca, submersa na água.

Portanto, a corporação retirou o corpo e o levou até a sede da Polícia Cientifica, onde foram realizados os devidos procedimentos legais.

Agora, a Polícia Civil (PC) realizará as investigações cabíveis sobre o caso.