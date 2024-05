O silêncio de Kassab diante do derretimento do PSD em Goiânia

Vanderlan, que caminha para terceira disputa pela Prefeitura da capital, tem perdido aliados para Sandro Mabel

Pedro Hara - 20 de maio de 2024

Vanderlan e Gilberto Kassab durante anúncio da pré-candidatura. (Foto: Reprodução)

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab prefere o silêncio diante do isolamento da pré-candidatura de Vanderlan Cardoso (PSD), à Prefeitura de Goiânia.

Procurado pela Rápidas para comentar o derretimento do partido em Goiânia, concomitantemente com as saídas de Francisco Júnior, anunciado como coordenador do Plano de Governo de Sandro Mabel (UB), e Murillo Marques de Souza, ex-presidente do PSD Jovem, que também apoiará Mabel, Kassab não quis comentar.

As recentes baixas apontam que o senador não possui apoio dentro do próprio partido e nem alianças até o momento para disputar a Prefeitura de Goiânia.

Rápidas apurou que Vanderlan não pretende recuar da pré-candidatura, mesmo isolado. Para ele agora é “questão de honra” participar do pleito.

No final de março, Kassab lançou a pré-candidatura do correligionário em vídeo gravado ao lado do senador, em São Paulo.

Caso seja confirmado no pleito, será a terceira vez consecutiva que o senador disputa a Prefeitura de Goiânia. Em 2016 e 2020, foi derrotado por Iris Rezende (1933 – 2021) e Maguito Vilela (1949 – 2021), respectivamente.

Vanderlan também se isola ao se concentrar mais na pré-candidatura da esposa

Vanderlan enfrenta críticas na capital por estar trabalhando ativamente na pré-candidatura da esposa Izaura Cardoso (PSD), em Senador Canedo.

Quem acompanha mais de perto o pré-candidato afirma que ele está articulando com mais afinco a pré-campanha de Izaura, o que afasta o apoio de grupos em Goiânia.

Adriana Accorsi está atrás dos evangélicos e vice pode sair de acordo com igrejas

Após Sandro Mabel garantir o apoio dos pastores da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, Adriana Accorsi também corre para atrair segmentos evangélicos.

Fontes contaram à Rápidas que a deputada federal mantém conversas com pelo menos três igrejas importantes da capital. O vice pode sair desses diálogos.

Declaração de ministro do Turismo joga balde de água fria em Caiado

Ronaldo Caiado (UB) não gostou nada da declaração dada por Celso Sabino (UB), ministro do Turismo, que afirmou em entrevista ao jornal O Globo, neste domingo (19), que o União Brasil deve apoiar a reeleição de Lula (PT), em 2026.

Fontes contaram à Rápidas que a declaração irritou setores do UB que apoiam Caiado para disputa da Presidência da República em 2026.

Primeira dama de Pilar de Goiás é denunciada pelo MPGO

Primeira-dama de Pilar de Goiás, Steyce Sousa Neves foi denunciada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por favorecimento de uma servidora comissionada na área de serviços gerais, que não cumpria adequadamente a jornada semanal de 40h.

Na denúncia encaminhada à Justiça, o MPGO diz que Steyce tinha conhecimento das irregularidades, mas optou por ignorar os fatos.

Nota 10

Para as Cavalhadas de Pirenópolis, evento realizado neste final de semana e uma das principais representações culturais de Goiás.

Apesar de não ter sido realizada no Cavalhódromo da cidade, o público presente pôde acompanhar confortavelmente as encenações das guerras medievais entre Moros e Cristãos.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), que enfrenta dificuldades para organizar o trânsito na Pecuária de Goiânia.

A quantidade de carros nas ruas do entorno do Parque de Exposições deixa o trânsito complicado para os que não vão aos shows.