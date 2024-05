Dono do maior hit do momento já tem data para realizar show inédito em Goiânia

Além do artista, outras atrações de peso também movimentarão a festa junina na capital

Thiago Alonso - 09 de maio de 2024

Thullio Milionário ficou famoso com a música “Casca de Bala”. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O dono de um dos maiores hits do momento já tem data para chegar em Goiânia. Se trata de Thullio Milionário, dono do sucesso “Casca de Bala”, que realizará um show especial de São João, no dia 1º de junho.

Além do artista potiguar, o festival, que será realizado no Atlanta Music Hall, localizado na BR-153, também terá apresentações de Marília Tavares, Pedrinha Moraes e Erikson Raone. Os shows terão início a partir das 21h.

Os ingressos também já estão à venda no site Ingresso S.A, e contam com valores a partir de R$ 60, além de áreas vips e camarotes que chegam a R$ 200.

Atrações do arraía

Nomeado de Arraiá Casca de Bala, o evento faz referência ao famoso hit de Thullio Milionário, que tem feito pessoas de todo país requebrar — claro, sempre acompanhado do casca de bala. A música já soma mais de 23 milhões de visualizações nas plataformas de streaming.

Acompanhada de Thullio, Marília Tavares, que aos 13 anos participou do programa The Voice Kids, também dará um toque de sertanejo para o evento.

Pedrinha Moraes, que fez o hit “Pi Po Po Po Ro Po”, e foi o primeiro colocado no Top 50 Viral do Spotify Brasil, também está confirmado no festival junino.

Por fim, Erikson Raone, dono do hit “Casinha de Taipa”, e já conhecido dos goianos por gravar um DVD em Anápolis, fecha o time de atrações musicais do Arraiá Casca de Bala.