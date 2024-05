Pesquisador de Anápolis tem o trabalho reconhecido e é indicado ao oscar da ciência brasileira

Arnaldo Lima é doutor pela Unicamp e estuda a linguagem de pessoas acometidas por AVC

Isabella Valverde - 06 de maio de 2024

Arnaldo Lima, de 33 anos, é o pesquisador anapolino indicado ao oscar da ciência brasileira. (Foto: Divulgação)

Arnaldo Lima, de 33 anos, se tornou motivo de orgulho para Anápolis, após ser indicado ao Prêmio Capes de Teses, importante premiação considerada o oscar da ciência brasileira.

O pesquisador conseguiu tal feito com a pesquisa de doutorado denominada como “Enunciados de estilo telegráfico nas afasias não fluentes: um estudo discursivo-funcional”.

Arnaldo é doutor pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e estuda a alteração na linguagem de pessoas acometidas por Acidente Vascular Cerebral (AVC). Inicialmente, o estudo realizado por ele foi reconhecido pelo Programa de Pós-graduação da instituição de ensino, que o indicou ao prêmio.

Realizada anualmente pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), a importante premiação identifica quais foram as melhores pesquisas de doutorado produzidas no Brasil, premiando os vencedores com o financiamento para realizar o pós-doutorado no exterior, pelo período de um ano.

Para mais, caso Arnaldo conquiste o prêmio, ele, juntamente com a orientadora, Rosana do Carmo Novaes Pinto, ainda receberão uma homenagem em Brasília.

A pesquisa do anapolino concorre na categoria de melhor tese defendida em 2023, na área de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes.

Ao todo, o concurso conta com 50 áreas que serão submetidas à avaliação, sendo que destas, somente três pesquisas serão contempladas com o Prêmio Capes.

O resultado do oscar da ciência brasileira está previsto para ser divulgado no dia 16 de agosto.