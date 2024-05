Funcionária de hospital em Aparecida de Goiânia denuncia ter sido demitida após paciente expor ela na internet e vídeo viralizar

Ele teria ficado insatisfeito porque unidade não tinha troco para o pagamento de exame e decidiu compartilhar caso em página de memes

Davi Galvão - 11 de maio de 2024

Confusão teria começado por conta da falta de troco na unidade. (Foto: @goianiamilgraus)

Uma ex-funcionária do Hospital Cardiológico (ENCORE), localizado em Aparecida de Goiânia, procurou as autoridades policiais, alegando ter perdido o emprego por conta de uma filmagem realizada por um paciente, que seria administrador de uma grande página de memes.

O caso aconteceu no dia 22 de abril, porém apenas recentemente ela resolveu tomar providências.

Segundo a mulher, de 31 anos, ela estava atuando como recepcionista na unidade quando um homem, de 32, solicitou a realização de um exame, no valor de R$ 260, os quais seriam pagos com três notas de R$ 100.

Porém, como não tinha troco, afirmou ter comunicado a falta de cédulas ao cliente, que, nas palavras dela, teria se aborrecido com a situação.

Ainda, conforme ela relata, cerca de 30 minutos depois, tomou conhecimento de que o homem teria postado um vídeo, nas redes sociais, expondo a situação e também a imagem dela.

Como consequência, a ex-funcionária contou que passou a receber inúmeras mensagens e que, por conta de a filmagem ter viralizado, já cumulando quase meio milhão de visualizações, foi mandada embora do emprego.

Na filmagem, o paciente relata que a equipe médica estaria se recusando a realizar o exame, justamente por conta da falta de troco.

O Portal 6 tentou contato com a unidade do ENCORE, para comentar sobre o caso, através do número de telefone. Porém, nenhum atendente estava disponível. O espaço segue aberto.