Filhinha de Virginia emociona internet após realizar pedido especial para pessoas do RS

Com o coração cheio de orgulho, a celebridade decidiu compartilhar nas redes sociais o vídeo do momento

Isabella Valverde - 12 de maio de 2024

Virgínia Fonseca e a primogênita, Maria Alice. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em pleno domingo de Dia das Mães (12), a influenciadora Virgínia Fonseca foi surpreendida pelo amor e solidariedade da primogênita, Maria Alice.

Com o coração cheio de orgulho, a celebridade decidiu compartilhar nas redes sociais um vídeo em que, cheia de carinho, a pequena se recorda da situação do Rio Grande do Sul (RS) e fala sobre doar alguns brinquedos para as crianças que acabaram perdendo tudo por conta das fortes tempestades que assolaram a região.

No vídeo, Maria Alice aparece perguntando se a mãe já trabalhou e então em seguida, faz uma lista de itens que gostaria de levar para os pequenos gaúchos.

“Brigadeiro, chocolates, ursinhos, brinquedos para doar para as criancinhas do Rio Grande do Sul”, afirma enquanto conversa com a mãe.

Orgulhosa da sensibilidade da filha, Virgínia aproveitou o Dia das Mães para agradecer pela vida e sabedoria da primogênita.

“Hoje é dia das mães, mas antes de qualquer coisa quero COLAR ESSE VIDEO NA MINHA TESTA!!!! Sou muito grata a Deus por tudo, inclusive pela vida da minha filha Maria Alice e pela sabedoria que ela tem, ela lembrou das criancinhas que perderam tudo e falou sobre doar os brinquedos que a mamãe com o TRABALHO dela, compra”, escreveu a influenciadora na legenda do post.

Vale ressaltar que conforme levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) do estado, ao menos 81.170 pessoas se encontram atualmente em abrigos no RS, incluindo inúmeras crianças.