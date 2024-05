Antônio Gomide aparece em celebração de Corpus Christi na Praça Bom Jesus e recebe pedidos

Pedro Hara - 30 de maio de 2024

Antônio Gomide durante celebração de Corpus Christi em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Anápolis, Antônio Gomide (PT) compareceu na celebração de Corpus Christi, nesta quinta-feira (30), na Catedral do Bom Jesus, no Centro da cidade.

Católico, Gomide caminhou pelo local e, para surpresa de muitos, foi bem recebido pela população que participava do evento.

Além de manifestações de carinho por parte de populares, recebeu também pedidos empolgados de abraços e selfies.