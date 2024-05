Zacharias Calil usa tribuna da Câmara dos Deputados para demonstrar como aborto é feito

Manifestação ocorreu após decisão de Alexandre de Moraes para barrar resolução do Conselho Federal de Medicina

Pedro Hara - 28 de maio de 2024

Zacharias Calil durante discurso na Câmara dos Deputados contra o aborto. (Foto: Reprodução/YouTube Câmara dos Deputados)

Durante a sessão desta terça-feira (28), na Câmara dos Deputados, Zacharias Calil (UB) usou a tribuna para demonstrar como é feito um aborto.

Utilizando uma barriga inflável, ele explicou como é feita a retirada do bebê do útero. Ele chamou o procedimento de “feticídio”.

“Isso é feticídio. Nós não podemos permitir que isso aconteça com nossas crianças. Isso é proibido no Conselho Federal de veterinários, em animais, isso é proibido na pena de morte”, criticou o deputado.

A fala foi motivada pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender a resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) para dificultar o acesso ao aborto em casos de estupro.