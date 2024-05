6 placas que são obrigatórias e nem todos os brasileiros sabem do significado

Seja no trânsito ou em estabelecimentos, elas são facilmente encontradas por todas as partes, mas muitos não sabem o que elas realmente representam

Pedro Ribeiro - 14 de maio de 2024

(Fonte: Reprodução/Youtube/Gráfica MR)

As placas são símbolos muito comuns de se ver no dia a dia. Esse modelo de sinalização é uma forma de comunicação não verbal, muito prática quando se quer passar uma mensagem.

Seja no trânsito ou em estabelecimentos, elas são facilmente encontradas por todas as partes, mas podem existir aquelas que são pouco usuais ou que não vemos com tanta frequência.

Essas placas servem como alerta ou indicações para que as pessoas que frequentam aquele local, ou passem por determinada rua ou estrada.

Muitos desses sinais são obrigatórios e não estão ali à toa. Então, quer conhecer algumas placas que são obrigatórias e você talvez não fazia ideia do porquê? Confira a lista que preparamos!

1. Alvará de funcionamento:

Placas de Alvará de funcionamento são um requisito essencial para qualquer estabelecimento que queira estar dentro das normas. Além disso, os comércios são obrigados por lei à ter o alvará visível a todos. Por isso, deve ser fixado em um local visível juntamente da sinalização a cima.

2. Carrinho de mão

Apesar do desenho um pouco diferente, o significado dessa placa é bem simples: é proibido utilizar carrinho de mão na via.

3. Sorria você está sendo filmado

Essa com certeza você já viu por aí! Seja em uma loja ou em um restaurante. Mas atenção, essa placa não está lá atoa.

Os estabelecimentos são obrigados a informar aos clientes que aquele local está sendo monitorado por câmeras.

4. Ponte móvel

Algumas placas podem ser autoexplicativas, no entanto, não é o caso dessa.

Usada para informar que há a existência de uma ponte móvel na via, a imagem pode ser um tanto quanto difícil de se entender à primeira vista.

5. Ventos fortes

Essa placa é mais comum em regiões litorâneas. Ela indica ventanias e ventos laterais que podem ocorrer na região.

6. Repartição alfandegária

Para fechar a lista, outro símbolo incomum. Pode até não parecer nada não é mesmo. Porém, indica uma repartição alfandegária.

Caso se depare com uma dessas, a parada deve ser obrigatória.