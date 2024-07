6 programas de televisão que fizeram história e os brasileiros mais sentem falta

Com o passar dos anos, alguns deles acabaram sendo encerrados e os telespectadores só ficaram na saudade

Magno Oliver - 15 de julho de 2024

(Foto: Valter Campanato / Agência Brasil)

Eles fizeram história e marcaram gerações por longa data. No entanto, com o passar do tempo, alguns programas da TV brasileira acabaram se dizimando aos poucos.

Assim, sem avisar e do mais repentino nada, alguns quadros e programas consolidados acabaram sendo extintos por completo da grade de suas emissoras, deixando apenas saudades.

1. Fantasia (SBT)

O programa entrou no ar em 1997 e era apresentado por várias modelos no SBT. Assim, traziam jogos e disputas que marcaram época, além de revelar personalidades da mídia brasileira que estão na TV até hoje.

2. Você Decide (Globo)

O Você Decide funcionava como uma espécie de programa interativo. Ele exibia uma teledramaturgia de casos que acabou marcando gerações entre os anos 1992 e 2000.

3. Porta da Esperança (SBT)

O Porta da Esperança foi muito famoso entre 1984 e 1996.

Exibido no SBT, o líder de audiência era apresentado aos domingos por Silvio Santos. Nele, os telespectadores enviavam uma carta contando suas necessidades e desejos e compareciam ao vivo para abrir a porta da esperança para tentar realizá-los.

4. Vídeo Show (Globo)

Exibido na TV Globo entre 1983 a 2019, o programa Vídeo Show era um arquivo digital da memória da TV brasileira com bastidores e erros de gravações engraçados. Assim, o público adorava acompanhar tudo que rolava por trás das produções das novelas e quadros da emissora.

5. TV Globinho (Globo)

A TV Globinho foi um famoso programa de televisão infantil que passava pelas manhãs na Rede Globo. Desenhos, séries e demais produções divertiam a garotada por horas.

6. Telecurso 2000 (Globo)

Por fim, lançado em 1977, o programa foi ao ar até 2008, trazendo de forma didática e bem explicativa conteúdos das disciplinas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio gratuitamente.

