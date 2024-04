A técnica de mestre para ler mensagem apagada no WhatsApp

Recurso permite que mensageiros tenham acesso a conteúdo deletado

Gabriella Pinheiro - 16 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Medium)

Quem nunca passou pela situação de abrir uma conversa no WhatsApp, mas notar que há uma mensagem apagada? É nesse momento que a curiosidade para saber sobre o conteúdo ganha força e se aguça entre os mensageiros.

Mas, para quem pensa que não há saída, saiba que existe uma técnica mestre que pode fazer com que você tenha acesso ao que foi apagado.

Quer saber mais sobre a técnica? Leia até o final e fique por dentro.

Se você abriu uma conversa e se deparou com uma mensagem apagada e quis saber o conteúdo por trás, saiba que é possível ter acesso a mensagem por meio de um truque secreto.

A técnica pode ser utilizada para recuperar o que foi escrito em celulares Android e consiste em um recurso grátis do sistema. No entanto, para aqueles que possuem iPhone, ainda não há uma opção equivalente.

Trata-se do “Histórico de Notificações” – disponível no Android desde o lançamento do Android 12. Como o próprio nome já diz, ao ser ativada, o recurso permite visualizar notificações recebidas nas últimas 24 horas.

Dessa maneira, os mensageiros podem utilizar o ação para visualizar mensagens que forem apagadas, ler alguma mensagem sem a necessidade de enviar confirmação para outra pessoa ou verificar alguma notificação dispensada sem querer.

Para ativar a opção, o interessado deve primeiro ir até a aba “Configurações” e, depois, clicar em “Noficações”. Na sequência, vá até “Histórico de Notificações” e, caso o recurso esteja desativado, ative-o.

No caso dos celulares da Samsung, o caminho é um pouco mais longo. Primeiro, é preciso ir até Configurações, seguir para “Notificações” e, depois, em Configurações Avançadas.

Depois, basta clicar em Histórico de Notificações e, assim, ativar a opção caso ela esteja desativada.

