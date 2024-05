Avenida Castelo branco passará, mais uma vez, por interdição completa nesta quarta-feira (15)

Além do local, alguns trechos de vias da capital também passarão por bloqueios

Gabriella Pinheiro - 14 de maio de 2024

Imagem mostra Avenida Castelo Branco, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Pela terceira vez, a Avenida Castelo Branco, localizada no Setor Esplanada dos Anicuns, em Goiânia, passará por uma interdição total. Agora, a ação acontecerá na quarta-feira (15) das 10h às 16h.

De acordo com a Prefeitura da capital, os serviços serão para retirada de vigas metálicas utilizadas nos andaimes da obra.

Com a remoção dos itens, haverá a desmontagem para liberação total das pistas da Avenida em até 10 dias. No momento, o tráfego da via acontece em apenas uma pista, nos dois sentidos.

Segundo a Administração Municipal, o trânsito sentido Centro-GO-060 será desviado na altura da Avenida Consolação-Avenida Anhanguera-Avenida Pirineus, voltando para a Avenida Castelo Branco.

Já na direção contrária, na GO-060-Centro, o desvio começa na Rua Itororó (sentido único)-Avenida Macambira-Avenida Consolação, retornando para a Avenida Castelo Branco. O trecho permanecerá com sinalização vertical para orientar os motoristas que passam pelo local regularmente.

Conforme o cronograma, a próxima etapa será para a execução das rampas em terra armada, do lado Leste e Oeste, que formarão pistas do elevado nos dois sentidos da Avenida Leste Oeste. A expectativa é que a obra seja concluída até o final de junho deste ano.

Além da avenida, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) também anunciou que alguns trechos de vias ficarão com bloqueio no tráfego de veículos para realização de obras de requalificação asfáltica.

Os bloqueios acontecerão a partir desta terça-feira (14) e ocorrem de forma dinâmica. A duração acontecerá por cerca de 03 dias.

Veja lista:

Bloqueios totais:

Rua 12-A, Jardim Goiás. Interdição total, no trecho da entre a Rua 1 e Rua 3

Rua Belo Horizonte, Vila João Vaz. Interdição total no trecho entre a Avenida Raposo Tavares e a Rua Macapá

Rua T-30, Setor Bueno. Interdição total no trecho entre a Rua B-6 e a Avenida T-10

Avenida 85, Setor Sul. Interdição total entre a Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira e a Rua 94. Somente acesso local.

Rua Amapá, Vila João Vaz. Interdição total no trecho entre a Avenida Perimetral Norte e a Rua Florianópolis

Bloqueios parciais: