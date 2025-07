3 signos que vão se apaixonar e viver um grande e intenso amor

Pode ser uma nova paixão que surge do nada ou alguém que já estava por perto, mas agora se revela de forma diferente

Gabriella Licia - 14 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Emma Bauso)

Alguns encontros têm o poder de mudar tudo. E, para certos signos do zodíaco, o universo está prestes a entregar exatamente isso: uma conexão arrebatadora, intensa e transformadora.

Pode ser um novo amor que surge do nada, ou alguém que já estava por perto, mas agora se revela de forma diferente, mais profunda, mais verdadeira.

Com os astros favorecendo relacionamentos, afetividade e entrega emocional, quem estava desacreditado pode se surpreender com o que vem por aí. Um sentimento forte, que desperta borboletas no estômago e a vontade de viver cada instante com intensidade.

Veja abaixo os três signos que vão se apaixonar e viver um grande e intenso amor nos próximos tempos:

1. Escorpião

Conhecido pela intensidade emocional, Escorpião está prestes a viver um amor que mexe com todas as suas camadas. Os próximos dias favorecem encontros marcantes e relações profundas. Será difícil resistir ao magnetismo e à conexão quase espiritual com alguém especial.

Mas é preciso saber separar o passado do presente. Não prospecte os traumas antigos agora para prejudicar o novo relacionamento.

2. Leão

O coração leonino volta a bater mais forte e com motivos reais. Depois de uma fase de instabilidade, Leão entra num ciclo de paixão genuína, daquelas que reacendem a autoestima e trazem brilho aos olhos.

Um romance intenso e cheio de cumplicidade está a caminho, mas é preciso usar toda confiança que vocês trazem internamente porque podem aparecer desafios no começo.

3. Peixes

Na lista dos signos mais românticos do zodíaco, temos o pisciano, que vai ter a chance de viver o tipo de amor que tanto sonha. Sensível, emocional e entregue, Peixes atrai alguém disposto a viver uma história verdadeira, sem jogos. O clima é de entrega mútua, conexão e afeto real.

Abram os corações e se joguem nessa oportunidade.

