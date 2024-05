Mãe é presa ao tentar afogar bebê de 6 meses em piscina de clube

Violências contra menor teriam começado antes mesma de ambas adentraram na propriedade

Gabriella Pinheiro - 15 de maio de 2024

Imagem mostra mãe afogando a própria filha. (Foto: Reprodução)

Aproveitando-se da fragilidade da própria filha, uma mãe, de 33 anos, tentou sufocar e afogá-la em uma piscina de um clube no Bairro Parque Estrela Dalva III, da Cidade Ocidental. A situação aconteceu na terça-feira (14).

As violências contra a menor, de apenas seis meses, teriam começado antes mesmo da mulher adentrar o estabelecimento quando um comerciante avistou ela sufocando de uma “forma louca”, nas palavras dele, com uma mamadeira.

Após as agressões, ela se dirigiu até o clube e, de forma imediata, entrou vestida na piscina com a bebê, mesmo sem a autorização de ninguém, e começou a mergulhar a cabeça da filha na parte funda repetidas vezes na água, mesmo com a menor demonstrando falta de ar.

O desfecho só não foi fatal, pois uma mulher, que estava na companhia do marido, flagrou a ação e, preocupada pelo bem-estar da bebê, pediu para que o companheiro procurasse um funcionário do local.

Juntos, eles conseguiram se aproximar e retirar a criança dos braços da mãe e envolveram-na em uma toalha. A criança estava assustada e frágil e a Polícia Militar (PM) foi chamada, juntamente com o Conselho Tutelar.

Diante da situação, a equipe do órgão decidiu encaminhá-la até um Hospital Municipal da Cidade Ocidental para ser avaliada por um médico e depois para um abrigo.

Segundo os militares, desde o momento da chegada, a mãe estava agitada, aparentando estar bêbada ou sob efeito de alguma outra substância e encaminhou ela até um abrigo, e ofendeu várias pessoas que estavam no local.

Ainda, durante a apuração, os militares descobriram que a mulher cumpre pena em regime semiaberto pelo crime de roubo.

Ela foi presa em flagrante e apresentada em uma Central de Flagrantes de Luziânia para os devidos procedimentos legais.